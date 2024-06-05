“بنادي عليك”.. شذى حسون تطرح جديدها من أسوان المصرية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ترقب وإنتظار، صدرت أحدث أغنيات النجمة العراقية شذى حسون بعنوان “بنادي عليك” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند العالمية.

أغنية “بنادي عليك” باللهجة المصرية وجاءت بقالب غنائي درامي من حيث الكلمة واللحن، وتناولت موضوع الإهمال وعدم الإهتمام بالشريكة، حيث يتحول الحب عند الرجل الى موضوع عادي جدا، وتُصبح كرامة الأنثى فوق أي إعتبار.

صُورت أغنية “بنادي عليك” في أسوان أحد المناطق المصرية المميزة، وظهرت معالم أسوان الجميلة ومتاحفها وصخورها ونيلها وغيرها من المشاهد الجمالية التي حرصت على إبرازها المخرجة المصرية بتول عرفة.

وتُعتبر أغنية “بنادي عليك” أولى أغنيات ميني ألبوم شذى حسون الجديد الذي يضم أربع أغنيات باللهجة المصرية بعناوين “بنادي عليك، قلبي اختار، دلع، الليلة”، وصُورت جميعها على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة.

أغنية “بنادي عليك” من كلمات فضل الراوي والحان محمد مصطفى وتوزيع هشام محمد وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.