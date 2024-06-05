هل باع ورثة سمير صبري مقتنياته على الرصيف.. وكيل الراحل يوضح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم الفنان سمير صبري خلال الساعات الماضية قوائم البحث عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تردد أن ورثة الفنان الراحل قد قاموا ببيع مقتنياته على الأرصفة، وذلك بعد أن توقفت وزارة الثقافة المصرية عن جمع تلك المقتنيات في معرض، حسب تصريحات مدير أعمال الفنان الراحل سمير صبري.

وقال وكيل الأعمال إن الفنان سمير صبري قد خاطب وزارة الثقافة بشكل رسمي وطالبهم بجمع مقتنياته للحفاظ عليها بعد وفاته. وبالفعل تم تشكيل لجنة فنية لجمع هذه المقتنيات، وظلوا لفترة طويلة يترددون على مكتب الفنان الراحل، وانتهوا من عملهم قبل وفاة سمير صبري بشهرين.

لكن توقّف مشروع جمع المقتنيات من دون الإعلان عن الأسباب بعد رحيل صبري، وتفاجأ محبو الفنان الراحل بأن هناك أشخاصاً من أقاربه قد قاموا بعمل إعلام وراثة، ودخلوا إلى مكتبه وقاموا بإلقاء مقتنياته على الأرصفة.