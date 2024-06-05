بعد اتهامها بالعمالة.. نادين نجيم تلجأ للقضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هددت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بمقاضاة إحدى الصفحات الالكترونية عبر تطبيق “إنستغرام” بعد نشرها خبراً يتهم الممثلة اللبنانية التي لعبت دور البطولة في مسلسل “2020” و”2024″ بالعمالة والحقارة.

فقد نشرت هذه الصفحة صورة لنادين برفقة خبير تجميل إسرائيلي وأرفقتها بالتعليق الآتي: “في عز الحرب والإبادة تروحي تتعاوني مع خبير تجميل صهيوني هيدي قمة الحقارة”.

وقد أثارت هذه المسألة جدلاً في أوساط المتابعين، وأكدت نادين أنها ستلجأ إلى القضاء لمقاضاة الصفحة التي تسعى لنشر معلومات مغلوطة ضدها، متوعدة بمحاسبتها قائلة “سأقاضيك بتهمة نشر الأخبار المزيّفة وتشويه صورتي، سيتصل بك المحامي قريباً”.

وأعرب العديد من رواد الانترنت عن تضامنهم مع الممثلة اللبنانية التي لم توفر مناسبة إلا وتعبّر فيها عن وطنيتها وعن دعمها للقضية الفلسطينية.

وبعد الجدل الذي حصل من جراء تداول هذه الصورة والمنشور، تبين أن هذه الصورة قديمة العهد وتعود إلى عام 2021، حيث أوضحت نادين في حينه أنها لم تكن تعلم أن هذا الخبير هو خبير تجميل إسرائيلي، وقالت: “ليس من المعقول أن أعرف أنه إسرائيلي وألتقط صورة معه، هم خبثاء مثل خبير التجميل الذي لم يعرّف عن هويته”.