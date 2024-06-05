كلوي كارداشيان تتغزل بصدر شقيقتها كندال جينر.. 5 ملايين إعجاب على صورة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر عائلة كارداشيان “ترند” شبكات التواصل الاجتماعي مجدداً، بعد تعليق غير مألوف من كلوي كارداشيان على إطلالة شفافة لأختها غير الشقيقة كندال جينر.

وفي التفاصيل، نشرت جينر عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” جلسة تصويرية، أطلت فيها بفستان أزرق شفاف كشف أماكن حسّاسة، على متن يخت في رحلتها الأخيرة إلى مايوركا الإسبانية.

وعلّقت كارداشيان (39 عاماً): “أحب عندما تظهرين صدرك، الأفضل في المدينة”.

الجدير بالذكر أن فستان جينر (28 عاماً) بلغ ثمنه 3500 دولار أميركي. وحصد منشور كايلي ما يقارب 5 ملايين إعجاب، وأكثر من 10 آلاف تعليق.