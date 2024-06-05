جنازة ممثلة “العشق الممنوع” بغياب نجوم العمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ودّع محبو الممثلة التركية فاطمة قرنفل، نجمة مسلسل “العشق الممنوع”، فقيدتهم اليوم الأربعاء إلى مثواها الأخير في مقبرة “فيريك إرمي”، بعد صلاة الجنازة الأخيرة التي أقيمت في مسجد “بربروس حيرتين باشا” في ليفنت.

وغاب نجوم “العشق الممنوع” عن حضور الصلاة والدفن، على غرار بيرين سات في دور سمر زياكيل وكيفانتش تاتليتوغ وسلجوق يونتام ونيباهات جيري وهازال كايا التي اكتفت بقولها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: “عزيزتي فاطمة أختي ، مؤسف جداً”.

ورحلت قرنفل عن عمر ناهز 72 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان الدم الذي أدخلها في غيبوبة تامة خلال الأيام الماضية.

“العشق الممنوع” مسلسل تلفزيوني تركي ميلودرامي رومنسي، مقتبس من رواية تركية شهيرة بنفس الاسم للكاتب خالد ضياء أوشاقلي، وقد تم تصويرها كمسلسل لأول مرة عام 1970 بالأبيض والأسود في 6 حلقات فقط، لتتم إعادة تصويرها عام 2008 بميزانية ضخمة.

وحقق المسلسل نجاحاً جماهرياً ونقدياً ساحقاً حاصداً عشرات الجوائز أبرزها أفضل مسلسل درامي في العالم لعام 2009، وأرباحاً ضخمة من خلال توزيعه ودبلجته لأكثر من 12 لغة.

ويعتبر المسلسل أحد أشهر المسلسلات التركية في العالم العربي بسبب قصته ومشاهده الجريئة التي تسببت في دعاوى قضائية. وجسّدت فرنفل في المسلسل الشهير شخصية “فيروز”.