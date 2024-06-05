حلا شيحة تثير الجدل مجدداً: الفن اختفى من مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بتصريح رأت فيه أن الفن اختفى من مصر بسبب النفاق.

وقالت في خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”: “وسط القرف اللي بقينا فيه أكيد فيه أمل، لأن مصر بلد الفن يمكن يوم يرجع فنه تاني لما النفاق يختفي”.

وأضافت: “حب المهنة دي بجد مش أي حد يفهمه إلا الفنان الحقيقي، مش العك اللي بقي في كل مكان”.

وكانت شيحة تراجعت عن قرار اعتزالها التمثيل في مطلع عام 2024 الحالي، لكن عودتها واجهت أكثر من أزمة على غرار دعوى قضائية ضدها من قبل مدير أعمالها السابق علي عبدالرحمن الذي اتهمها بعدم دفع مستحقاته المالية.

يُذكر أن الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا، عبّر في حديث خاص لـ”النهار العربي” أنّ ابنته نجمة كبيرة، ولم تتخذ قرار العودة للتمثيل، إلّا بعدما تيقنت بأن الفن ليس هدفه فقط التسلية، ولكن له دور عظيم يكاد يكون من أهم عناصر التأثير في المجتمعات، ومن الممكن أن تستغل ذلك في إحداث تأثير إيجابي، من خلال اختيارها للأعمال الهادفة.