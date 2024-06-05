"حياتنا تستاهل نخاف عليها".. أول تعليق من أحمد جمال بعد اصطدام سيارته برجل مسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المطرب أحمد جمال تفاصيل الحادث الذي تعرض له، بعدما صدم مواطن بسيارته على طريق الفيوم - الواحات.

وقال أحمد جمال، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله على كل شيء، أنا بخير والحاج اللي حصل معه التصادم بخير".

وأضافت: "أثناء مرور رجل من كبار السن بمنطقة غير مخصصة للعبور أنا تفاجئت لأني كنت ماشي على الحارة الشمال الأخيرة اللي قبل ما تلف اليوترن، ومع تفادي التصادم المراية الجانبية اتخبط فيه وحصله عدم اتزان ويشاء القدر العربية اللي ورايا تخبطه".

وأكمل: "وقفت للاطمئنان عليه وتقديم الإسعافات لمساعدته، وراح المستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لغاية ما كل حاجة مرت بسلام وخرج من المستشفى بعدها بساعات قليلة، أحب أطمنكم الموضوع عدى على خير".

ووجه أحمد جمال نصيحة للأشخاص الذين يعبرون الطرق السريعة، قائلًا: "في أماكن مخصصة للعبور يمكن تكون صعبة والسلم بعيد وعايزين نختصر الوقت، لكن حياتنا أهم تستاهل مننا إحنا نخاف عليها أكتر من كده".

وأتم: "ياريت كل الناس تركز وهي بتعدي الطريق وناخد بالنا ونختار الأماكن اللي ينفع نعدي منها، ونساعد بعض إحنا في النهاية أخوات وحبايب، وأتمنى لكل الناس السلامة".

وكانت الخدمات الأمنية والمرورية انتقلت إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداها قيادة المطرب أحمد جمال بمحيط منطقة التجنيد.

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