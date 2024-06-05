أحدث ظهور لـ نيكول سابا على السوشيال ميديا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

جذبت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أنظار متابعيها على السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة مميزة.

ونشرت "نيكول" صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "من حفل توقيع كتاب حماتي ومُلْهِمتي الشاعرة مها بيرقدار (حكايا العراء المرعب).. مبروك".

وظهرت نيكول سابا مرتدية جمبسوت أنيق باللون الاسود، ليكشف عن جمالها وأناقتها.

طرحت المطربة نيكول سابا، أحدث أغانيها الجديدة "خِلصت خلاص"، كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي الحالي 2024.

أغنية "خلصت خلاص" من كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

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