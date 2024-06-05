شكرا لقرائتكم خبر عن سناء يوسف: أعود لمزاولة نشاطى الفني بعد غياب بسبب انشغالى بتربية ابني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة التونسية سناء يوسف عن استعدادها للعودة إلى مزاولة نشاطها الفني مجدداً خلال الفترة المقبلة بعد غيابها سنوات، وتحديداً منذ ولادة ابنها، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها تفرغت طوال السنوات الماضية لتربية ابنها حتى وصل إلى سن تستطيع تركه والغياب عنه من أجل التصوير الذى دائماً ما يستغرق وقتاً طويلاً.

وأشارت سناء يوسف إلى أنها شاركت مؤخراً في العديد من الفعاليات الفنية والمهرجانات آخرها مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، الذى أقيم حفل توزيع جوائزه الأسبوع الماضى في البحرين، حيث شاركت في لجنة التحكيم لافتة أنها قامت بالتحكيم أون لاين على 31 برنامجا مختلفا .

يذكر أن الفنانة سناء يوسف كان آخر أعمالها مسلسل البيت الكبير الجزء الثالث حيث شاركت في بطولته إلى جانب سوسن بدر، لوسي، داليا مصطفى، عبير صبرى، مجدي كامل، دنيا المصري، طارق صبري، حسام فارس، إيمان سلامة، جيهان قمرى، تيسير عبد العزيز، ومن تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي وانتاج ممدوح شاهين .

وكانت الفنانة سناء يوسف قد بدأت مسيرتها الفنية في مصر خلال مسلسل فرقة ناجي عطا الله مع الزعيم عادل إمام عام 2012، والذى جعلها تنطلق فى الدراما المصرية حيث شاركت في عدد من المسلسلات أبرزها نقطة ضعف مع جمال سليمان، دلع بنات مع مى عز الدين، فض اشتباك مع أحمد صفوت إضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى.