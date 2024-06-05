شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز : سميحة أيوب صديقة عمرى ورحلة كفاح وشجعتنى كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سميرة عبد العزيز خلال تكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب فى دار الأوبر المصرية: "إنها صديقة عمرى ورحلة كفاح، وكانت السبب في تواجد وشجعتني الكثير في مشواري الفني".

وقبّل كل من الفنان أشرف زكى والفنان أيمن الشيوى يد الفنانة القديرة سميحة أيوب خلال حفل تكريمها بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الصغير.

وقال الفنان أشرف زكي خلال حفل تكريم الفنانة سمحية أيوب داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الصغير، إنها تاريخ مصر ورمز من رموز الفن في العالم العربي.

وحرص على حضور حفل تكريم الفنانة سميحة أيوب كل من رئيسة دار الأوبرا الدكتورة لمياء زايد، والمخرج خالد جلال ورشوان توفيق وأشرف زكي وأيمن الشيوي ورشوان توفيق.

يذكر أن الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم "حب" سنة 1948. التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه. بالتوازي مع دراستها، كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم "شاطئ الغرام". تخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953.

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي وعُينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 و1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلى جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون.