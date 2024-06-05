شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم سميحة أيوب فى الأوبرا بحضور خالد جلال ورشوان توفيق (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت دار الأوبرا المصرية الفنانة القديرة سميحة أيوب، وسلمها التكريم رئيسة دار الأوبرا الدكتورة لمياء زايد، وذلك بحضور كل من الفنان أشرف زكي وخالد جلال وأيمن الشيوي وسميرة عبد العزيز ورشوان توفيق.

وقال الفنان اشرف زكي خلال حفل تكريم الفنانة سمحية أيوب داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الصغير، إنها تاريخ مصر ورمز من رموز الفن في العالم العربي.

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز: "أعتبر الفنانة القديرة سميحة أيوب صديقة عمري ورحلة كفاح، وكانت السبب في تواجدي وشجعتني الكثير في مشواري الفني".

يذكر أن الفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم "المتشردة" وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم "حب" سنة 1948. التحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه. بالتوازي مع دراستها، كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينات العديد من الأعمال منها فيلم "شاطئ الغرام". تخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953.

انضمت سميحة أيوب إلى المسرح القومي وعُينت مديرة له مرتين في الفترة بين 1975 و1989، كما تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975. بلغ رصيدها المسرحي على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية إلى جانب عدة مشاركات في السينما والتليفزيون.



الفنانة سميحة ايوب