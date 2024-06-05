شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الرابع من مسلسل The Chosen على منصة CW والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمين على مسلسل The Chosen عن عرض الموسم الرابع الجديد من العمل الدرامي عبر شبكة قنوات CW التليفزيونية بعد أن تم عرض الثلاثة مواسم الأولي على نفس المحطة وحققا نجاحاً كبيراً.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن المسلسل الشهير The Chosen سيتم عرضه على شبكة CW وتم الإعلان عن مواعيد البث على ان تعرض الحلقة الأولى من الموسم الرابع The Chosen غداً، بينما تعرض الحلقة الثانية ستكون متاحة يوم الخميس 6، مع إصدار الحلقات اللاحقة كل يوم أحد على الشبكة.

مسلسل The Chosen مستوحى من القصص المصورة American Jesus من تأليف مارك ميلر وبيتر جروس، على أن يدور المسلسل حول طفل في الـ 12 من عمره يكتشف أنه المسيح العائد ويخوض مهمة إنقاذ البشرية.

وفى سياق متصل، سبق وقررت منصة CW التليفزيونية إلغاء مسلسلها Walker بعد أربعة مواسم من عرضه بدون سابق إنذار، في مفاجأة لمشاهدي المسلسل الذين كانوا في انتظار تفاصيل الإعلان عن الموسم الخامس، ليفاجأوا بقرار الإلغاء.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، نقلاً عن المنصة، جاء كالآتي: "نريد أن نشكر طاقم العمل بأكمله والكتاب والمخرجين والمنتجين في مسلسل Walker على عملهم الجاد وتفانيهم على مدار أربعة مواسم مذهلة، ونريد أيضًا أن نقدم شكرًا خاصًا للنجم والمنتج التنفيذي جاريد باداليكي، الذي كان عضوًا في عائلة