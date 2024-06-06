طرح البوستر الرسمي لفيلم "عصابة الماكس" قبل عرضه في عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم "عصابة الماكس"، بطولة الفنان أحمد فهمي، والمقرر عرضه ضمن أفلام عيد الأضحى 2024.

وشارك أحمد فهمي بوستر فيلم "عصابة الماكس"، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وكتب: "السكة لسه طويلة.. فيلم عصابة الماكس، فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية".

فيلم عصابة الماكس، بطولة أحمد فهمي، روبي، بلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، أحمد فهيم، وأحمد السقا ضيف شرف، والعمل من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

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