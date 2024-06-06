شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الوصفة السحرية السبت المقبل على شاشات dmc و dmc دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ قناة dmc عرض أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية بداية من السبت المقبلة، من بطولة شيرى عادل وإسلام جمال وعمر الشناوى، من إخراج خيرى سالم، حيث تعرض الحلقة الساعة الثامنة مساء من السبت إلى الأربعاء بواقع ثلاث مرات، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا.

العرض الأول: 8.00 مساءً

الإعادة الأولى: 2.00 صباحًا

الإعادة الثانية: 1.00 ظهرًا

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

