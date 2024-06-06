محسن رزق يواصل اختبارات ورشة الإخراج المسرحى بمهرجان المسرح المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج محسن رزق اختبارات ورشة "الإخراج المسرحي" بـ المهرجان القومي للمسرح المصري دورة الفنانة القديرة سميحة أيوب، بمركز الهناجر للفنون، وتشهد اختبارات الدورة السابعة عشر في كل الورش هذا العام إقبالا تاريخيا كبيرا من المهتمين بالمسرح وفنونه من جميع محافظات مصر.

ويجرى المخرج محسن رزق مقابلات مع المتقدمين للورشة خلال الأسبوع الجاري لانتقاء العدد المناسب الذي سيتأهل للحصول على ورشة الإخراج خلال الدورة الـ 17، وقد تقدم لتلك الورشة حوالي 550 متقدما من أعمار مختلفة.

محسن رزق مخرج مسرحي مصري وكاتب أيضا، حائز على جائزة أحسن مخرج من المهرجان القومي للمسرح عام 2018 عن مسرحيته "سنو وايت" التي حصدت جوائز المهرجان؛ وله العديد من التجارب الدرامية الكوميدية الناجحة، حيث كون دويتو دراميا مع الفنان الكوميدي (سامح حسين)، من خلال سلسلة مسلسلات منها (عبودة ماركة مسجلة) و(اللص والكتاب) و(الزناتى مجاهد) و(حاميها وحراميها).

ومن أعماله كمخرج مسرحي مسرحيات "أنا الرئيس"، "حارة العوالم"، "سيدتي أنا" التي شارك بها في المهرجان القومي للمسرح المصري العام الماضي وحصدت العديد من الجوائز، فقد حصدت جائزة أفضل عرض مسرحي، وأفضل مخرج مسرحي لمحسن رزق، وأفضل تصميم أزياء مناصفة لمروة عودة، وأفضل تصميم ديكور لحمدي عطية، وأفضل أشعار لعادل سلامة.

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.



اختيارات ورشة الإخراج المسرحى



المخرج محسن رزق



محسن رزق يواصل اختبارات ورشة الإخراج المسرحي



محسن رزق يواصل اختبارات ورشة الإخراج المسرحي



محسن رزق يواصل اختبارات ورشة الإخراج المسرحي



محسن رزق يواصل اختبارات ورشة الإخراج المسرحي