طليقة أمير طعيمة تحسم جدل عودتهما.. تعليق ناري يشعل الأزمة| ما القصة؟

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة جيني كامل، على نفي الشائعات المتداولة من قبل رواد السوشيال ميديا بشأن عودتها إلى طليقها الشاعر أمير طعيمة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

جيني كامل وأمير طعيمة

جيني كامل تكشف حقيقة عودتها لأمير طعيمة

أكدت جيني كامل في حديثها، قائلة: "للأسف لن يكون هناك رجوع وعندي الأسباب وأكيد هقولها، بما لا يتعارض مع تقديري الكبير للشاعر المُحترم ووالد أبنائي أمير طعيمة.. عذرًا أحتاج بضعة أيام للرد ولكم مني جزيل الشكر والمودة".

جيني كامل وأمير طعيمة

وعلقت جيني كامل، سابقا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "للأسف الشديد وأنا بقول كده وأنا في قمة الحزن، المرحلة الجاية مش عارفة هتكون نهايتها إيه، بس الأكيد إنه خسارة أبشع بكتير من خسارة هدم منزل".

تابعت جيني كامل: "الأصدقاء القريبين ورفقاء سنوات النجاح وغيره ما أسمعش حد منكم يرجع يقولي ما قولتيش ليه قبل ما تردي على اللي حصل، لأ أنا بقول هرد وبكل شموخ والعواقب للأسف الشديد حتي لو في صالحي هي خسارة وحتي لو لصالح الطرف الآخر فهي خسارة مهما كسبنا".