إيمان العاصي جريئة وأسماء جلال تصفف شعرها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حلا شيحة

هنأت الفنانة حلا شيحة ابنها أحمد بعيد ميلاده، موجهة له رسالة مؤثرة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ضمن كواليس تصوير مسلسل "أزمة ثقة".

نيكول سابا

جذبت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أنظار متابعيها على السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة مميزة ظهرت فيها مرتدية جمبسوت أنيق باللون الأسود، ليكشف عن جمالها وأناقتها.

درة

شاركت الفنانة التونسية درة، جمهورها بعض الصور الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها رفقة زوجها.

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وهي تلتقط صور "سيلفي"، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة وجريئة أبرزت مفاتنها وجمالها.

هنا الزاهد

هنأت الفنانة هنا الزاهد شقيقتها الفنانة فرح الزاهد بعيد ميلادها، وكتبت لها عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد يا أفضل أخت".

حمو بيكا

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعيد ميلاد زوجته شمس، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وأهدى زوجته سيارة بورش يصل سعرها لـ 6 ملايين جنيه.

بوسي

تألقت المطربة بوسي في أحدث ظهور لها، وشاركت متابعيها صورًا جديدة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

دارين حداد

شاركت الفنانة التونسية دارين حداد، متابعيها عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام" فيديو ، وهي تؤدي تدريبات رياضية شاقة داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، فيديو عبر خاصية "ستوري" وهي تقوم بتصفيف شعرها.