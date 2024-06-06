روبي ترقص وتغني في حفل خطوبة ابنة أحد رجال الأعمال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيت المطربة روبي، حفل خطوبة "ملك" ابنة رجل الأعمال باسل سماقية بحضور نخبة من نجوم الفن.

ونشر برنامج "عرب وود" مقطع فيديو من حفل الخطوبة، عبر حسابه على "إنستجرام"، وحمل تعليق: "على أنغام الليلة حلوة وياليالي، أحييت النجمة روبي حفل خطوبة ابنة رجل الأعمال باسل سماقية بحضور نخبة من النجوم بينهم درة ونجلاء بدر وخالد سليم ونسرين إمام وبوسي شلبي وأبو هشيمة وغيرهم".

حضر حفل الخطوبة عدد من نجوم الفن والمجتمع من بينهم درة وزوجها ونجلاء بدر وخالد سليم وبوسي شلبي، ليلى علوي، والمنتج جمال العدل، الإعلامي خالد أبو بكر وغيرهم.

وتشارك روبي هذا العام في فيلم "عصابة الماكس" المقرر عرضه في عيد الأضحى، ويخوض بطولته أحمد فهمي، لبلبة، أوس أوس، أحمد فهيم، وإخراج حسام سليمان.

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