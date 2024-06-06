"عندي أسباب".. جيني كامل تكشف حقيقة عودتها لطليقها أمير طعيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نفت الفنانة جيني كامل، حقيقة الأنباء التي ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول عودتها إلى طليقها الشاعر أمير طعيمة.

ونشرت "جيني"، تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "للأسف لن يكون هناك رجوع وعندي الأسباب وأكيد هقولها، بما لا يتعارض مع تقديري الكبير للشاعر المُحترم ووالد أبنائي أمير طعيمة.. عذرًا أحتاج بضعة أيام للرد ولكم مني جزيل الشكر والمودة".

وكانت جيني كامل، أعلنت انفصالها رسميا عن زوجها الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت جيني خبر الانفصال عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلقت: "تم الطلاق الرسمي وليس انفصال وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي.. له الود والتقدير.. الحمد لله".

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