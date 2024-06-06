إليسا تشارك جمهورها أحدث ظهور لها مع "الحمام" من إيطاليا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، أحدث ظهور لها من مدينة ميلانو الإيطالية.

نشرت "إليسا" صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "يوم جديد للعشاق".

التقطت إليسا صورة بجوار الحمام في مدينة ميلان من أمام ساحة الدومو بجوار كاتدرائية ميلانو.

وتستعد الفنانة إليسا لإحياء حفلا غنائيا السبت الموافق 22 يونيو الشهر الجارى في لبنان.

طرحت إليسا مؤخرًا ألبومها الجديد الذى جاء بعنوان "أنا سكتين" والمكون من 12 أغنية.

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