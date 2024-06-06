نهال عنبر تروج لمسرحيتها "عفارت عليك" وتعلن موعد طرحها

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة نهال عنبر، موعد عرض مسرحيتها الجديدة "عفارت عليك"، والمقرر له في ثاني أيام عيد الأضحى 2024، الموافق 18 من شهر يونيو 2024، على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.

مسرحية عفارت عليك

وشاركت نهال عنبر متابعيها ومحبيها، البوستر الدعائي للمسرحية، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "بداية عرض مسرحية عفارت عليك، بداية من ثاني أيام عيد الأضحى، يوم 18 يونيو، إخراج نور عفيفي، على مسرح عبد المنعم جابر، في كامب شيزار بالإسكندرية.

أبطال مسرحية عفارت عليك

مسرحية "عفارت عليك" مأخوذة عن رائعتي وليم شكسبير "حلم ليلة صيف" و"العاصفة"، وهي من بطولة نهال عنبر، منير مكرم، كريم الحسينى، مراد فكري، أحمد بسيم، نيڤين رفعت، سمير بدير، شريهان قطب، هبة غندور، حسيني زهران، شيماء النمس، آمل أشرف، عمرو أمين، بوسي الأمير، مساعد إخراج الحسيني زهران، مخرج منفذ ياسر يني، وهو من إنتاج كلاكيت للإنتاج الفني حسن عبدالحميد، إشراف إدارى د.أحمد منير، رؤية فنية وإخراج نور عفيفي.