شكرا لقرائتكم خبر عن على باب العمارة ضمن الأكثر مشاهدة على watch it رغم مرور 9 أشهر على عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء مسلسل على باب العمارة ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، واحتل المركز الرابع وهومن أعمال watch it الأصلية في 4 أكتوبر العام الماضى وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

والمسلسل عمل اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته بجوار حاتم صلاح وآية سماحة، كل من: محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

وشارك في المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.