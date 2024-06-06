بوسي تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت المطربة بوسي في أحدث ظهور لها، وشاركت متابعيها صورًا جديدة من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت "بوسي" صورها عبر الحساب الرسمي على موقع "انستجرام"، بدون أي تعليق.

وظهرت بوسي مرتدية فستان سوارية طويل باللون الاسود مرصع ببعض الإكسسوارات والكريستال اللامع والفصوص باللون الفضي، أبرز جمالها وأناقتها.

نالت الصور إعجاب جمهور السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الجمال عدي الكلام"، "تحفة أوي"، "جميلة حبيبتي"، "الفستان خطير"، "بطل جيلها".

وطرحت المطربة بوسي مؤخرًا أغنيتها الجديدة "بحبك أنا" على طريقة الفيديو كليب عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع شركة روتانا.

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