شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فيلم فلبينى من أمازون برايم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت منصة أمازون برايم بإزالة فيلم من مكتبتها بعد تلقي شكوى من هيئة تنظيمية تدعى Ofcom في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن تبين أن الفيلم الفلبيني Pamasahe، الذي تم إصداره في عام 2022، ينتهك قانون الجهة المنظمة، حيث جاءت إزالته بعد إقرار مشروع قانون الإعلام مؤخرًا في مجلس اللوردات في المملكة المتحدة.

وبموجب القانون الجديد يجب تنظيم القائمين على البث بنفس الطريقة التي تخضع لها هيئات البث التقليدية في بريطانيا في مجالات مثل المحتوى الضار.

وفقًا لـ موقع Deadline، اشتكى أحد الأشخاص إلى الهيئة التنظيمية Ofcom بعد أن كتب في البداية إلى أمازون حول مشهد في فيلم Pamasahe، حيث يشعر بالقلق إزاء إدراج طفل في مشاهد تصور نشاطًا جنسيًا بين البالغين.

بعد عدم تلقي أي رد من أمازون، اتصل بالهيئة التنظيمية، التي بدورها اتصلت بالمجلس البريطاني لتصنيف الأفلام (BBFC).

وأكدوا أن المشهد يحتوي على إطار من شأنه أن يخالف قانون حماية الأطفال لعام 1978، على أساس أنه يظهر طفلاً في نفس إطار النشاط الجنسي، وبعد أن اتصلت BBFC بأمازون، تمت إزالة الفيلم.

وردت منصة أمازون على ذلك إنها تعتقد أن لديها إجراءات فحص "قوية وكاملة وفعالة" مطبقة، كما يتضح من "أكثر من عقد من توزيع المحتوى تحت إشراف Ofcom دون أي تحقيقات رسمية مسبقة من الهيئة".

وأضافوا: "إن هذه الأنواع من سياسات المحتوى تتميز بالفروق الدقيقة ونقوم بانتظام بتقييم أين يمكننا إجراء تحسينات".

يدور فيلم Pamasahe حول قصة أم مفلسة مع طفلها الرضيع التي تقوم برحلة برًا وبحرًا للعثور على زوجها في مانيلا، لكن هذه الرحلة لن تكون مجانية لأنه يتعين عليها استخدام جسدها للوصول إلى وجهتها.