شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الساقية للعرائس يقدم حفلين لأم كلثوم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس اليوم الخميس 6 يونيو حفلين غنائيين لكوكب الشرق أم كلثوم، حيث ستقدم أغنية "أنا وأنت ظلمنا الحب وأسأل روحك"، وذلك فى حفلتين متتاليتين تبدأ الأولى فى تمام الساعة السادسة مساء، والثانية في تمام الساعة الثامنة مساء بمصاحبة فرقة العرائس.



حفلات ام كلثوم فى الساقية

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

وتم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية «الماسورة الكبيرة» للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر ، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.