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ميرنا وليد - بيروت - ينتظر الجمهور عامة والصبايا بشكل خاص النجمات المحليات والعالميات، وإطلالاتهن لمعرفة ما سيسطر على موضة الأزياء هذا العام، ولتعلم كيف ينسقن إطلالاتهن.
ولكن عادة ما نجد بعض النجامت يعتمدن إطلالات لا تتعارض مع موضة العام، وتتناسب مع جميع الأزمنة.
إليكم عدة إطلالات لنجمات اعتمدن على صيحة الأزياء والفساتين التي جاءت قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف، فأبهرتنا كل منهن بإطلالات جذابة وخاطفة جعلتهن حديث الجمهور، ومنهم مقدمة البرامج اللبنانية هيلدا خليفة، الفنانة اللبنانية مايا دياب، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، الممثلة المصرية منى زكي، الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الفنانة العالمية جينيفر لوبيز.
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم هذه الصيحة التي لا تمل النجمات من إعتمادها.. وتنجح دائماً بإبهارنا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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