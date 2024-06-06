شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون دولار عالميا لفيلم Ghostbusters: Frozen Empire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Ghostbusters: Frozen Empire إيرادات وصلت إلى 200 مليون و791 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 مارس الماضى، العمل من إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعة و 55 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات فيلم Ghostbusters: Frozen Empire بين 112 مليونا و 971 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 87 مليونا و819 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

ودارت أحداث السلسلة الشهيرة الأصلية Ghostbusters حول ثلاثة علماء غريبى الأطوار يتم فصلهم من مراكزهم فى جامعة نيويورك بسبب دراستهم لعلوم ما وراء الطبيعة، فيقررون أن يشكلوا مجموعة لصيد الأشباح يقدمون فيها خدماتهم للناس مقابل المال.