شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الإنشاد الدينى تحيى حفلاً فى معهد الموسيقى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة الإنشاد الدينى التابعة لدار الأوبرا المصرية اليوم 6 يونيو حفلاً على مسرح معهد الموسيقى العربية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً وبمشاركة نجوم الفرقة محمد البحيرى، تامر نجاح، طه حسين، أحمد حسن، أحمد العمرى، أشرف زيدان، سماح عبد الله، ولاء رميح.



فرقة الانشاد

يذكر أن فرقة الإنشاد الدينى أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة، وكان الهدف من إنشائها الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار فكلف اثنين من أشهر المنشدين في ذلك الوقت، وهما الشيخ محمد الفيومي والشيخ عبد السميع بيومي بتحفيظ الفرقة كل ما يحفظونه من ألحان دينية لأئمة المشايخ أمثال الشيخ على محمود والشيخ إسماعيل سكر والشيخ سيد موسى والشيخ درويش الحريري وغيرهم وكلف الموسيقار الراحل عبد المنعم الحريرى بوضع المقدمات واللزمات الموسيقية لهذه الأعمال حتى يتم تقديمها للجمهور في شكل عصري متطور.