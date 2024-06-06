شكرا لقرائتكم خبر عن جلا هشام: دواعى السفر بيقدم رسائل مهمة وسعيدة إنى جزء من عيلة المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة جلا هشام، فى لقاء خاص لـ"الخليج 365"، عن مسلسل دواعى السفر ويعرض على منصة watch it، عن الرسائل المهمة التى يقدمها المسلسل.

وقالت جلا: "طول تصوير المسلسل كنا عيلة مع بعض قاعدين كلنا نكلم ونأكل ونتناقش، كنت حاسة طول الوقت أن أنا في البيت، والمسلسل بيناقش الاكتئاب والوحدة ولو حد عنده ميول انتحارية دى حاجة صعبة وثقيلة نفسيا، إزاى يقدر يتخطاها وفى مشاعر حلوة جدا في المسلسل، وبحب مشاهدى مع آدم الألفى ويجسد شخصية عمرو زوجى في الأحداث وكان بيساعدنى وعنده حضور وبيعرف يعمل ردود أفعال ليست مكتوبة على الورق وكنت حاسة انى مرتاحة وأنا بصور معه".

مسلسل دواعى السفر مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.