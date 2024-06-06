تايلور سويفت تدافع بشراسة عن ليدي غاغا “لا تدين لأحد بأي تفسير”

دافعت تايلور سويفت عن ليدي غاغا وأدانت التكهنات عبر الإنترنت حول حمل الأخيرة وذلك ردًا على مقطع فيديو لـ ليدي غاغا وهي تنهي الاشاعة أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية، علقت سويفت قائلة: “هل يمكننا أن نتفق جميعًا على أنه من غير المسموح التعليق على جسد المرأة؟” وتابعت: “غاغا لا تدين لأحد بتفسير ولا أي امرأة كذلك”.

جاء دعم سويفت لـ غاغا بعد أن تناولت الاخيرة اشاعة الحمل بنفسها، قائلة إنها “ليست حامل” وسط التكهنات المتزايدة عبر الإنترنت. انتقلت غاغا إلى TikTok، مقتبسة كلمات أغنية سويفت الجديدة، “Down Bad”، وعبّرت عن مشاعرها من خلال الكتابة، “فقط بكاء سيء. في صالة الألعاب الرياضية”. كما استغلت غاغا الاهتمام على صفحتها لتشجيع المعجبين على “التسجيل للتصويت”.

ورداً على الاشاعة المسيئة، أكّدت سويفت على أهمية احترام خصوصية المرأة واستقلاليتها وكررت موقفها بقولها: “غاغا لا تدين لأي شخص بتفسير ولا أي امرأة كذلك”. يعكس هذا البيان إيمان سويفت الراسخ بحق كل امرأة في اتخاذ خياراتها الشخصيّة دون الخضوع للتدقيق العام.

جاء دفاع تايلور سويفت عن ليدي غاغا بعدما انتشرت مؤخرًا اشاعة مماثلة طالت سويفت ايضًا حيث راح يتداول روّاد مواقع التواصل عدّة صور لها من زوايا مختلفة تظهر انتفاخ بطنها ما دفع البعض الى القول بأنها حامل.

يُعدّ الدعم الصوتي الذي قدّمه تايلور سويفت لليدي غاغا بمثابة تذكير قوي بأهمية احترام خصوصية المرأة واستقلاليتها في عالم تتعرض فيه النساء غالبًا لتدقيق وحكم غير مبرر.

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تحمل كلمات سويفت وزنًا كبيرًا من خلال التحدث علنًا ضد التعليقات المسيئة والتضامن مع ليدي غاغا، حيث ارسلت سويفت رسالة واضحة حول الحاجة إلى الحفاظ على الاحترام والكرامة لكل امرأة.

وفي الختام، فإن موقف تايلور سويفت الحازم ضد تكهنات الحمل الموجّهة إلى ليدي غاغا يسلط الضوء على أهمية احترام استقلالية المرأة واختياراتها الشخصية.

ترجمة موقع الخليج 365