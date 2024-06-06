بالصور- إلسا زغيب تُنقل الى المستشفى…. وهذه حالتها الصحية

أصيبت الممثلة اللبنانية إلسا زغيب بوعكة صحية مفاجئة، إضطرت على أثرها الدخول الى المستشفى لتلقّي العناية الطبية.

وفي التفاصيل، شاركت إلسا متابعيها عبر “إنستاسوري” صورة لها على سرير المستشفى، وعلّقت:” السهرة بالأمس.. بحصَة على الخفيف” اي انها كانت تعاني جراء حصى بالكلي.

نذكر أنّ إلسا زغيب شاركت في مسلسل “عَ أمل” الذي عُرض خلال شهر رمضان الفائت، وحقّق نجاحاً جماهيرياً وتفاعلاً كبيراً عبر مختلف منصات مواقع التواصل الإجتماعي، ودخل الترند بشكل يوميّ على تويتر طيلة فترة عرضه.

جسّدت إلسا شخصية “صفاء” وحصدت اشادات واسعة على دورها في المسلسل وهو من إنتاج ايغل فيلمز، تأليف ندين جابر، إخراج رامي حنا ويجمع نخبة من نجوم الدراما العربية ماغي بو غصن، مهيار خضور، عمار شلق، بديع ابو شقرا، كارول عبود، طلال الجردي، السا زغيب، ماريلين نعمان، سيرينا الشامي، إيلي متري، نوال كامل، ريان حركة، جوي حلاق وعدد كبير من النجوم.