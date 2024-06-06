مؤسسة البحر الأحمر السينمائي: تعيينات تنفيذية جديدة

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن تحديثات إدارية تتضمّن انتقال محمد التركي من منصب الرئيس التنفيذي إلى منصب المستشار في المؤسسة، وذلك لرغبته في إكمال رحلته السينمائية والتركيز على مسيرته المهنية كمنتج أفلام مستقلّ ورجل أعمال. وتم تعيين محمد عسيري عضو مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي السابق، كرئيس تنفيذي مكلّف.

وكانت المؤسسة قد أحرزت خلال الأعوام القليلة الماضية العديد من الإنجازات، كما حققت حضوراً متألقاً خلال الدورة الـ ٧٧ من مهرجان كان السينمائي، حيث وقع الاختيار على أربعة أفلام سينمائية مدعومة من المؤسسة، لتُعرض ضمن المهرجان، بما فيها “نورة”، وهو أول عمل سينمائي سعودي يصل إلى المسابقة الرسمية في تاريخ المهرجان العريق، بالإضافة إلى حصوله على تنويه خاص من لجنة التحكيم. كما تضمنت القائمة فيلم “إلى الأرض المجهولة” وفيلم “أنيمال” اللذين عُرضا ضمن “أسبوع النّقاد”، بالإضافة إلى فيلم “رفعت عيني إلى السماء” الذي حصد جائزة “العين الذهبية” كأفضل فيلم وثائقي.

يُذكر أن المؤسسة، منذ تأسيسها دعمت أكثر من ٢٥٠ مشروعاً سينمائياً من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا وآسيا وساهمت في إيصال تلك الأفلام إلى المحافل والمهرجانات الدولية، مثل مهرجان كان ومهرجان البندقية ومهرجان تورونتو وغيرها من المهرجانات المرموقة.

واعتبرت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، جمانا راشد الراشد أن اختيار فيلم “نورة” في مهرجان عريق كمهرجان كان السينمائي “شكّل لحظة تاريخية ونقطة تحوّل بالنسبة للمؤسسة وللسينما السعودية بشكل عام”، مضيفة أن “الإنجازات التي حققناها في النسخة الأخيرة من مهرجان كان، هي ثمرة الجهود الحثيثة والطموحة التي بذلها فريق العمل خلال السنوات الثلاث الماضية”. وعبّرت الراشد عن امتنانها لمحمد التركي على جهوده ودوره الفعّال في قيادة المؤسسة وفريقها نحو هذه اللحظة الاستثنائية، وأضافت: “نتطلّع لمتابعة مسيرته المهنية كأحد أبرز الأسماء في صناعة الأفلام السينمائية، كما نتطلّع للترحيب بالقيادة الجديدة للمؤسسة إلى جانب الفريق الحالي الذي ترأسه المديرة التنفيذية شيفاني بانديا مالهوترا.”

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من جانبه، علّق محمد التركي بالقول: “تشرّفت بالعمل مع مؤسسة البحر الأحمر السينمائي على مدار السنوات الثلاث الماضية لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة العالمية للسينما”، مضيفاً: “نستذكر كل هذه الإنجازات ونحن على أعتاب الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وعلى وقع تطوره المتسارع والملحوظ خلال أعوام قليلة، والآن هو الوقت الملائم للانتقال إلى رحلتي القادمة في مسيرتي المهنية”. وأكّد التركي على رغبته في الاستمرار بدعم فريق المؤسسة بقيادة رئيسة مجلس الأمناء جمانا راشد الراشد والمديرة التنفيذية شيفاني بانديا مالهوترا.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ستُعقد في مقرّ المهرجان الجديد “البلد” في جدة التاريخية، من ٥ إلى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤.