خاص بالفيديو- معتصم النهار بأول رد على المنتقدين وهكذا علّق على المقارنة بينه وبين بطل "حب للإيجار"

ميرنا وليد - بيروت - حقق الممثل معتصم النهار نجاحات كثيرة في مجال التمثيل، ونال جماهيرية كبيرة في العالم العربي فهو من أهم الممثلين الموجودين اليوم على الساحة.



نذكر من أعماله، "صالون زهرة، ما فيي، إسود فاتح، خمسة ونص"، ويعرض له حاليا مسلسل "لعبة حب".

موقع "الفن" التقى بـ معتصم النهار في مناسبة إطلاق زوجته السيدة لين برنجكجي العلامة التجارية الخاصة بها، وأجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن العديد من المواضيع منها "مشهد القبلة بينه وبين الممثلة نور علي، ردّه على منتقديه غنائه، وعن شبيهه الممثل أونور تونا.

