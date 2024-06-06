قبل عرضها.. نهال عنبر تروج لأحدث أعمالها المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روجت الفنانة نهال عنبر لأحدث أعمالها المسرحية، والمقرر عرضها للجمهور في عيد الأضحى المبارك، على مسرح عبد المنعم جابر بمحافظة الإسكندرية

ونشرت "نهال عنبر" البوستر الترويجي لمسرحية "عفارت عليك"، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "بداية مسرحية عفارت عليك من ثاني أيام عيد الأضحي المبارك 18 يونيو إخراج نور عفيفي، في مسرح عبد المنعم جابر في كامب شيزار بالإسكندرية".

مسرحية "عفارت عليك" من بطولة نهال عنبر، منير مكرم، كريم الحسينى، مراد فكري، أحمد بسيم، نيڤين رفعت، سمير بدير، شريهان قطب، هبة غندور، حسيني زهران، شيماء النمس، آمل أشرف، عمرو أمين، بوسي الأمير، مساعد إخراج الحسيني زهران، مخرج منفذ ياسر يني، وهو من إنتاج كلاكيت للإنتاج الفني حسن عبدالحميد، إشراف إدارى د.أحمد منير، رؤية فنية وإخراج نور عفيفي.

كما تشارك نهار عنبر في فيلم "جبل الحريم"، الذي يضم كلاً من: سوسن بدر، نسرين أمين، وفاء عامر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت وعدد آخر من الفنانات، والفيلم من تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

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