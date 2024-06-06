ملك زاهر عن ارتباطها: "صعب لأن بابا متمسك بيا وأنا أقرب واحدة ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر موقفها من الارتباط والخطوبة الفترة المقبلة، بعد خطوبة شقيقتها الفنانة ليلى زاهر للفنان الشاب هشام جمال.

وقالت "ملك"، في حديث مع برنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام"، إنها قريبة من والدها الفنان أحمد زاهر للغاية، لذلك سيكون من الصعب عليه تحمل فكرة زوجها وتركها للمنزل.

وأضافت: "هيبقى صعب إني ارتبط، لأن أنا وبابا في بينا بوينت مختلفة شوية، أنا أقرب واحدة ليه فممكن يبقى متمسك بيا كدة شوية حلوين، وهو متمسك بـ ليلى بردو بالنسبة له إحنا الاتنين مينفعش واحدة فينا تمشي".

وأكملت: "بابا مقدرش يقول لا لهشام لأن هشام طيب وجميل وراجل وعارف أنه هياخد باله من ليلى وليلى كمان بتحبه ومفهوش حاجة تتقال له لا، هو في الأول بيبقى غيران لكن اما يلاقي شخص كويس أكيد مش هيرفض".

وشاركت ملك زاهر في مسلسل "محارب" الذي عرض في دراما رمضان 2024، بطولة الفنان حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، محمود البزاوي، نيرمين الفقي، منة فضالي، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

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