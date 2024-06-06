شكرا لقرائتكم خبر عن مات سميث: الموسم الثانى من House Of The Dragon يقترب من عوالم GOT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى مات سميث بطل مسلسل House Of The Dragon، الجوانب الرئيسية للموسم الثانى من العمل المنتظر طرحه يوم 16 يونيو الجارى على شبكة HBO.

عندما سأله موقع Deadline عن التحول اللوني بين الموسمين الأول والثاني، اقترح سميث أنه سيبدو مألوفًا أكثر، حيث أكد قائلا:" أولاً وقبل كل شيء، في الموسم الماضي، كان من الواضح أنه كانت هناك قفزات زمنية، وكنا جميعًا معًا كثيرًا من الوقت".

وتابع سميث قائلا:" لكن الموسم الثانى من House Of The Dragon، يميل إلى طريقة Game of Thrones القديمة، حيث تستكشف عوالم مختلفة من عالم Thrones، أو عالم King's Landing أو أي عوالم أخرى، والدخول إلى مناطق مختلفة مع عائلات مختلفة".