شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات يدخلن عش الزوجية في 2024 أبرزهن ياسمين رئيس وريم سامى وجميلة عوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح كيوبيد في عام 2024 على أن يلقى بظلاله على بعض النجمات ويفرض عليهن الارتباط بالشخص الذى نجح في اختراق قلوبهن، ومنهن الفنانة ياسمين رئيس التي احتفلت بزفافها مؤخرا من رجل الأعمال أحمد عبد العزيز، والذي تم في حفل صغير وبسيط جمع الأقارب والأصدقاء، وظهرت النجمة ياسمين رئيس بفستانها الأبيض وسط صديقاتها من الوسط الفني وهم: الفنانة ميرهان حسين والفنانة دنيا سامي، والفنان كريم فهمي وزوجته.

كذلك احتفلت الفنان ريم سامى بزفافها على محمد المغازي، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واصطحبها شقيقها المخرج محمد سامي ووالدهما لعريسها، وأحيت الفنانة دينا زفة العروسين.

وحضر النجم عصام السقا والمخرج بيتر ميمي والكاتب عبد الرحيم كمال، والفنان عماد صفوت وعدد من الفنانين - حفل زفاف الفنانة ريم سامي شقيقة المخرج محمد سامي وزوجها محمد المغازي داخل أحد الفنادق الكبرى.

كما أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف تلقيها عرض زواج من إدريس عبد العزيز، وذلك من خلال صورة نشرتها برفقته عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها بخاتم الزواج.

كما احتفلت الفنانة جميلة عوض مؤخرا بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ وقبل حلول عام 2024 وبالتحديد فى نهاية عام 2023 احتفلت الفنانة أسماء ابو اليزيد بزفافها أيضا على محمد الخطيب.



ريم سامى



ياسمين رئيس

سلمى ابو ضيف