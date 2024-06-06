المغنية العالمية إيماني تدعو لدعم فلسطين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعت المغنية الفرنسية العالمية إيماني، الحاصلة على دروع بلاتينية في ثلاث دول، إلى دعم فلسطين خلال حفل موسيقي أحيته الأربعاء في ولاية إزمير غربي تركيا.

المغنية الشهيرة إيماني، واسمها الكامل نادية ملادجو، التقت عشاقها في مسرح إزمير كولتور بارك المفتوح ضمن جولة تقوم بها في تركيا للترويج لألبومها الجديد “فودو-تشيلّو”.

وسلطت إيماني الضوء خلال حفلها على الهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطلبت المغنية الفرنسية من جميع عشاقها أن يرفعوا قبضات أيديهم إلى الهواء من أجل الحرية لفلسطين ووقف إطلاق النار.

وقالت: “إن لم تكن فلسطين حرة فلسنا بأحرار”.

واستجابة للدعوة، رفع المشاركون في الحفل قبضاتهم إلى الهواء وعبروا عن دعمهم بالتصفيق والصرخات.

والثلاثاء، أحيت إيماني حفلا في بالعاصمة التركية أنقرة، دعت خلاله أيضا إلى وقف إطلاق النار في غزة، واستجاب لها الجمهوري بالتصفيق الحار.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.