توبا بويوكستون تتألق بفستان أزرق وعقد يبلغ سعره ربع مليون دولار

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة التركية توبا بويوكستون الأضواء في إحدى الحفلات، بإطلالتها بالأزرق الملكي.

وظهرت توبا بفستان التافتا المنفوخ والطويل، من تصميم المصمّم التركي أوزغور ماسور، "Ozgur Masur".

جاء الفستان بتصميم أنيق باللون الأزرق الملكي، وبقصة مزموم ومحدد الخصر، وبدون حمالات، مع فتحة عند الصدر على شكل حرف V.

ومن الناحية الجمالية، تركت توبا شعرها منسدلا بطريقة مجعدة، واختارت مكياجا ناعما أبرز ملامحها، كما انتعلت حذاء أسود بكعب عال من "Gianvito Rossi".

وتزينت توبا بمجوهرات ماسية ثمينة، إذ اختارت عقد مميز من "Bulgari " يبلغ سعره 293,575 دولاراً أميركياً.



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