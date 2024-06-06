"مش روميو وجوليت" تُعيد علي الحجار للمسرح بعد غياب 17 عامًا (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المخرج المسرحي عصام السيد، بروفات تقديم مسرحية "مش روميو و جوليت"، المقرر تقديمها على المسرح القومي قريبًا.

وعرض "مش روميو و جوليت"، مستوحاة من مسرحية "روميو وجوليت" للمؤلف والشاعر وليم شكسبير، وتولى إعداد العمل المؤلف محمد السوري، والصياغة الشعرية الشاعر أمين حداد.

المسرحية بطولة ، المطرب الكبير علي الحجار، النجمة رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا أميرة أحمد.

وتولى المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان.

علي الحجار يعود للمسرح بعد غياب 17 عام

وتعد "مش روميو وجوليت"، بمثابة عودة للمطرب علي الحجار، إلى خشبة المسرح، بعد غياب 12 عام بمسرحية يمامه بيضا التي تم عرضها عام 2007.

علي الحجار يروج لمسرحية مش روميو وجوليت

وكان نشر المطرب علي الحجار، فيديو ترويجي لمسرحيته الجديدة "مش روميو وجوليت"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر الحجار، خلال المقطع الفيديو وهو يجلس بجانب الفنانة رانيا فريد شوقي، وبعدها يتسع الكادر فيظهر خلفهما الفنان ميدو عادل وبعدها بنفس الطريقة يظهر كلا من عزت زين ودنيا النشار، ومرة أخرى يتسع الكادر ويظهر جميع الأبطال.

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رانيا فريد شوقي تروج لمسرحية مش روميو وجوليت

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، فيديو ترويجي لأحدث أعمالها مسرحية "مش روميو وجوليت"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وظهرت رانيا، خلال الفيديو داخل كواليس المسرحية بصحبة المطرب علي الحجار والفنان ميدو عادل، والذى رفضوا البوح عن أى تفاصيل العرض، وغادروا الكواليس فور طرح السؤال بطريقة كوميدية.

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