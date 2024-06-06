ليلة في حب سيدة المسرح العربي.. الأوبرا تكرم سميحة أيوب.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - كرمت الدكتورة لمياء زايد، رئيسة دار الأوبرا المصرية، سيدة المسرح العربي القديرة سميحة ايوب، خلال الامسية التى جاءت فى اطار النشاط الفكرى والثقافي، وضمن سلسلة بهجة الروح واعدها وقدمها الشاعر محمد بهجت وشهدها نخبة من الفنانين والنقاد وحشد جماهيرى ضخم امتلات به جنبات المسرح الصغير، في إطار توجهات وزارة الثقافة الهادفة للاحتفاء بقمم الإبداع الفنى فى مختلف مجالاته.



وخلال الامسية التي حملت عنوان سيدة المسرح وسيدة القلوب، قالت رئيسة الاوبرا، ان دار الأوبرا حاضنة الفنون الراقية تتشرف بتكريم احدى رموز الفن المصري الأصيل سيدة المسرح المصري والعربي القديرة سميحة ايوب فعلى مدى سنوات طويلة قدمت سميحة ايوب نموذجا فريدا للفنان الذي يجمع بين العطاء العظيم وبين الادارة الناجحة المتميزه.

وتابعت : " تولت ادارة المسرح القومي فترة طويلة قدمت خلالها مجموعة من روائع العروض الفنية الراقية لنجوم كبار في التأليف والإخراج والتمثيل وسائر العناصر الفنية الأخرى، كما تولت إدارة المسرح الحديث في فترة عصيبة من تاريخ الوطن شهدت انتصار اكتوبر المجيد.

واضافت : " وكانت اول المبادرين للمشاركة الفعالة في النصر بانتاج عرض مدد مدد شدي حيلك يا بلد خلال ايام قلائل ليشارك في وصف أحداث المعارك الجارية ويضع المشاهد في قلب الأحداث الوطنية واللحظة الخالدة ، وتابعت ان القديرة سميحة ايوب نالت عدة تكريمات حيث حصلت على وسام الجمهوريه في عيد العلم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1966 وحصلت على وسام بدرجه فارس من الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان بعد تقديمها مسرحية فيدرا على مسرح اوبرا باريس كما اطلق عليها المفكر الفرنسي الكبير جان بول سارتر لقب اليكترا المصرية وأكد أنها افضل من أدت هذا الدور من نجمات العالم.

واضافت : " كما حصلت على وسام الاستحقاق عام 1983 من الرئيس السوري حافظ الاسد حيث اطلق عليها لقب سيدة المسرح العربي والذي ظل يلازمها حتى الان وتتويجا لدورها التنويري اختارت وزارة التربيه والتعليم الفنانة سميحة ايوب كشخصية عامة ونموذج يدرس ضمن مناهج الوزارة للصف السادس الابتدائي على اعتبار ان إلقاء الضوء على تاريخ الفنانة كشخصية مصرية مؤثرة يأتي في إطار تعريف الطلاب بأبرز الشخصيات في مجال المسرح كما كرمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبل جبهتها اعتزازا وتقديرا لدور الفن الراقي في التنوير وبناء الشخصية المصرية واليوم يسعدنا وجودها معنا في دار الاوبرا المصرية قبل افتتاح دورة المهرجان القومي للمسرح المصري الجديدة والتي تحمل اسمها كما اهدتها درعا تذكاريا تقديرا لعطائها الفنى ومشوارها الابداعى .

من جانبها اكدت القديرة سميحة ايوب، سعادتها بالتكريم واستعرضت ملامح من رحلتها الفنية بداية من إلتحاقها بالمسرح القومى حتي توليها إدارته و ذكرت أهمية دور المرأة في المجتمع .

وتحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن ريادتها ومعاصرتها لزمن العمالقة وقدم شكره لدار الاوبرا المصرية لتوليها التكريم .

ووصفها أيمن الشيوى مدير المسرح القومى بأنها نموذجا يحتذي به في الفن المصري والعربي .

كما لقبها الفنان القدير رشوان، توفيق بملكة المسرح وذكر جوانب تجربته الفريدة معها علي مدار مشواره الفني وتقديمها لأهم الأعمالالخالدة مثل نرجس، رابعة العدوية.

واشارت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، أن ظهورها للمسرح العربي جاء على يد القديرة سميحة ايوب من خلال مسرحية وطني عكا و أضافت انها منحت كل من حولها الفن والأخلاق وعبرت عن سعادتها بتكريمها .

وأشار المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الانتاج الثقافى والقائم بأعمال البيت الفنى للمسرح، لوجودها في أهم ثلاث محطات فى حياته الفنية بداية دراسته الإخراج في روما مروراً بمشاركتها في فيلم من إخراجه نال نجاح واستحسان الجمهور .

وقال الدكتور اشرف حسن البارودي، نجل الفنان حسن البارودى بأنها عقلية ابداعية متكاملة وصاحبة رأي و رؤية منذ ان وطئت قدميها الحقل الفنى وأكد علي قوله كل من الصحفية أمل فوزي ، الفنان محمد أبو داوود والشاعر جرجس شكري الذي أشاد بتاريخها الإذاعي و معاصرتها لكل مراحل المسرح المصري .

واختتمت الأمسية بتقديم ابتهال مولاى من اداء ماهر محمود .