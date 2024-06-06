صالون نفرتيتي الثقافي على خطى العائلة المقدسة بقصر الأمير طاز

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد صالون نفرتيتي الثقافي، تحت رعاية وزارة الثقافة، فعالية جديدة تحت عنوان "على خطى العائلة المقدسة " يوم السبت المقبل ٨ يونيو في تمام الساعة السابعة مساء داخل مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية.

مسار العائلة المقدسة



يستعرض الصالون مسار العائلة المقدسة ومحطاته عبر أرضي مصر من الفرما حتى جبل الدرنكة. كما يلقي الضوء على الجهود المبذولة من أجل احياء المسار وترميم كل ما يحتويه من مباني وكنائس وغيرها من المواقع الأثرية والتاريخية. كما يناقش مظاهر احتفالات المصريون بدخول السيد المسيح وأمه العذراء مريم عبر أراضي مصر كلها والتي أصبحت مسجلة على قائمة التراث العالمي لتصبح تراث إنساني يستحق الحفاظ عليه وتوثيقه.



ويستضيف الصالون المهندس عادل الجندي المنسق للمشروع القومي “مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر”، والدكتور أحمد عبد الحميد النمر استشاري التراث والإحياء العمراني وعضو المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار، والكاتب الصحفي الدكتور لؤي سعيد مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية.



يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي تأسس يوم ٧ مايو ٢٠٢٣ على يد سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية متمثلة في صندوق التنمية الثقافية.ووقع الإختيار على مركز إبداع قصر الأمير طاز كونه رمزا لحالة التمازج بين التراث والثقافة والآثار.ويعقد فعالياته في الإسبوع الثاني من كل شهر ويناقش كل القضايا والموضوعات التي تتعلق بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني.