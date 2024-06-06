فرقة "بنت البلد" تستضيف عمرو سليم بالجمهورية.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لفرقة بنت البلد بقيادة المايسترو عفاف شكري ومشاركة الفناناتان صابرين النجيلى وبسمة عطا مع ضيف الشرف عازف البيانو الشهير والموزع الموسيقى عمرو سليم، وذلك ضمن الفعاليات المتنوعة للثقافة المصرية.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثامنة والنصف مساء اليوم، الخميس 6 يونيو على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها : "موسيقى فاتت جنبنا - ميدلى وردة أداء عفاف شكرى ولولا الملامة أداء كارما طه كما يعزف عمرو سليم على أنغام البيانو موسيقى أول مره تحب- تعالى أقولك وسهر الليالى.

وتغنى الفرقة عيون القلب - إن راح منك يا عين- يا واد ياتقيل- ماتحاسبنيش- موعود- أكدب عليك- عبد الودود- ع اللى جرى- سوق بينا- على رمش عيونها- بهية و دارت الأيام .

أنشطة دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.