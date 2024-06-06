مهرجان جمعية الفيلم يحتفل بمئوية فؤاد المهندس.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية في دورته الـ 50، اليوم، الخميس، في تقليد يقام للمرة الأولي، للفنان الكبير فؤاد المهندس بمرور 100 عام على ميلاده، وذلك بمناسبة اليوبيل الذهبي، ومن المقرر بمركز الإبداع التابع لدار الأوبرا.

ويأتي الاحتفال الخاص بمئوية ميلاد النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس، بحضور محمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل، والناقد الفني وليد الخشاب مع توقيع كتاب "مهندس البهجة" الصادر عن دار المرايا للثقافة والفنون.

ويدير اللقاءات الثلاثة مصطفي الطيب مستشار التخطيط الإستراتيجي والعلاقات العامة في مجال الصناعات الإبداعية، بالتعاون مع الزميل الكاتب والناقد وعضو جمعية الفيلم محمود عبود.

أهم المحطات في حياة فؤاد المهندس

من أبرز الذين مثّلوا في المسرح والسينما والتليفزيون والمذياع، كما كان له برنامج إذاعي اجتماعي يومي يُسمّى كلمتين وبس أُذيع منذ 1968، ويسلط الضوء على سلبيات المجتمع المصري على لسان "سيد أفندي".

كما أنه خلّف كماً كبيراً من الأغاني في أفلامه ومسرحياته، قدم عدة أعمال للأطفال أشهرها فوازير عمو فؤاد في شهر رمضان، والتي لاقت نجاحاً ويكون جمهوره الأول فيها "الأطفال" بالثمانينات والتسعينات.

قدّم مسرحيات للأطفال منها هاله حبيبتي، وغنى أغاني للأطفال أشهرها: "عيد ميلاد أبو الفصاد، رايح أجيب الديب من ديله"، ودخل تجربة الإنتاج السينمائي عندما أنتج الفيلم الكوميدي فيفا زلاطا، إلا أنه لم يلقَ نجاحاً في وقتها.