بعد اتهامات "نور التوت".. شاعر غنائي يتقدم ببلاغ ضد حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد المستشار القانوني محمد أبو زيد، تقدمه ببلاغ رسمي وشكاوي، ضد مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا.

المستشار القانوني محمد أبو زيد، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تقدمت بالنيابة عن موكلي الشاعر محسن الشبراوي، ببلاغ رسمي ضد حمو بيكا، بسبب تجاهل سداد مستحقاته، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به"

وتابع: "الشاعر محسن الشبراوي، هو مؤلف أغنية (الظالم والمظلوم)، التي يقدمها حمو بيكا، دون وجه حق، وقدمنا في البلاغ كافة الأوراق الرسمية الموثقة في المصنفات الفنية، التي تؤكد حق موكلي، وإلى جانب البلاغ هناك شكاوى عن التعدي، من خلال جمعية المؤلفين والملحنين، وأيضا نقابة المهن الموسيقية .

ومن جانبه رد مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، حرر مؤخرا، محضر رسمي في قسم العجوزة، واتهم فيه نور أسامة السيد وشهرته نور التوت، بالسب والقذف والتشهير، والابتزاز.

وجاء البلاغ، عقب ظهور مؤدي أغاني المهرجانات نور التوت، وكان قد ظهر، في بث مباشر عبر حسابه بموقع فيسبوك، وقال: "أنا اتسرقت في 200 ألف دولار من حمو بيكا، قناة مزيكا هي اللي اديته الفلوس، الفلوس دي بتاعة القناة اللي إحنا شقيانين عليها بقالنا 5 سنين، أخد 200 ألف دولار وبيقول أنا دافع فلوس لـ الضرائب".