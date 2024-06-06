أول ظهور للمنتج سعيد إمام بعد خضوعه لجراحة في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص الملحن وليد سعد، على زيارة المنتج سعيد إمام، عقب خروجه من المستشفى، بعد الأزمة الصحية التي عانى منها.

الملحن وليد سعد، زار المنتج سعيد إمام، بصحبة مجموعة من الشعراء والملحنين، منهم الشاعر خالد تاج الدين

المنتج سعيد إمام "المدير الفني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات" أجرى مؤخرا عملية جراحية لتركيب دعامة في القلب، بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات بمنطقة أكتوبر .

وحرص المنتج سعيد إمام في تصريحات صحفية، على تقديم الشكر، إلى النجم تامر حسني على مساندته ودعمه له ، مؤكدا أنه تواصل معه بعد علمه بتفاصيل حالته، وأبلغه عن تكفله بمصاريف علاجه.

يذكر أن سعيد إمام حقق نجاحا في الفترة الأخيرة مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي منهم بهاء سلطان وعبدالفتاح الجريني وبوسي وغيرهم

سعيد إمام مدير روتانا في مصر الرجل الذي قدم خدمات جليلة للفن في الوطن العربي والذي يعود له الفضل في بروز نجوم غنائية من مختلف الأقطار العربية .