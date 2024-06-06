نال جائزة "كان" .. تفاصيل عرض "حمى البحر المتوسط" بمهرجان جمعية الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_مصطفى حمزة:

تشهد فعاليات الدورة 50 لمهرجان جمعية الفيلم، عرض الفيلم الفلسطيني "حمى البحر المتوسط"، للمخرجة مها الحاج.

الفيلم، يعرض في إطار العروض الاستثنائية للاحتفال باليوبيل الذهبي للمهرجان بمركز الابداع بدار الأوبرا، في السادسة مساء اليوم الخميس،

"حمى البحر المتوسط" بطولة عامر حليحل، وأشرف فرح، وعنات حديد، وتأليف وإخراج مها الحاج.

وحصل الفيلم عام 2022 على جائزة أفضل سيناريو ضمن قسم "نظرة ما"، في مهرجان كان السينمائي.

الفيلم استمد اسمه "حمى البحر المتوسط "، من مرض ينشأ من اضطراب وراثى مجهول السبب يُصيب عادةً سكان مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط، وخاصة العرب والأرمن واليهود الشرقيين، و تدور أحداثه حول "وليد" (40 عاماً) الذى يعيش فى حيفا مع زوجته وأطفاله، ويحلم بتطوير مهنته فى عالم الكتابة، لكنّه فى الوقت نفسه يعانى من اكتئابٍ مزمن.