"شخص سرق شنطتي ومحفظتي وتليفوني".. فنان يتعرض لحادث سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تعرض الاستاند آب كوميدي والفنان علي قنديل لحادث سيارة، ونشر الصور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام

وعلق قنديل على صور الحادث قائلا: "الحمد لله على كل حال، إمبارح عملت حادثة واتقلبت بالعربية بسبب جزيرة في وسط الطريق، فضل ونعمة مفيش أي إصابات"

وتابع: "شكرًا جزيلًا لكل الشباب المحترمة اللي وقفت معايا لحد ما اتطمنوا عليا، وشكر خاص لرجال الشرطة المهذبين اللي كانوا متعاونين ومتفهمين لأقصى درجة"

وأضاف: "بعتذر عن التواصل لأن في شخص شاف إن ده وقته يسرق شنطتي بالمحفظة وتليفون شغلي، بس الحمد لله على نعمته ورحمته ورصيد ستره الكتير، وربنا يخلّيك ليا يا إسلام الشافعي.. صديق عمري اللي دايما موجود.. استعدوا هنضحك قريب"

يذكر أن آخر أعمال الفنان علي قنديل المسلسل الإذاعي "أشباح وأرواح" بطولة محمد ثروت