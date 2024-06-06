شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يحضر لمسلسل جديد بتوقيع المؤلف محمود حمدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم محمد رجب التحضير لمسلسل جديد مع شركة سينرجي للعرض في موسم الأوف سيزون، واتفق رجب مع المؤلف محمود حمدان على كتابة العمل، حيث تحدثا خلال الأيام الماضية حول الفكرة والخطوط العريضة وذلك تمهيداً للتعاقد بشكل رسمي والاستقرار على المخرج خلال الأيام المقبلة.

وكان محمد رجب قد ظهر كضيف شرف خلال حلقة من حلقات مسلسل الحشاشين مع النجم كريم عبد العزيز والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وعلق رجب على مشاركته فى العمل خلال منشور على حسابه بموقع انستجرام كتب فيه: "بشكر أخويا وصاحبي النجم الكبير كريم عبد العزيز".