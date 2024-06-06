شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يحضر لمسلسل جديد بتوقيع المؤلف محمود حمدان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم محمد رجب التحضير لمسلسل جديد مع شركة سينرجي للعرض في موسم الأوف سيزون، واتفق رجب مع المؤلف محمود حمدان على كتابة العمل، حيث تحدثا خلال الأيام الماضية حول الفكرة والخطوط العريضة وذلك تمهيداً للتعاقد بشكل رسمي والاستقرار على المخرج خلال الأيام المقبلة.
وكان محمد رجب قد ظهر كضيف شرف خلال حلقة من حلقات مسلسل الحشاشين مع النجم كريم عبد العزيز والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وعلق رجب على مشاركته فى العمل خلال منشور على حسابه بموقع انستجرام كتب فيه: "بشكر أخويا وصاحبي النجم الكبير كريم عبد العزيز".
وأضاف محمد رجب: "وبوجه الشكر والتقدير لاخويا وحبيبي وصاحبي وعشرة العمر السند والضهر حسام شوقي اللي خلاني أساهم في عمل من أهم وأعظم الأعمال في تاريخ الدراما المصرية.. مسلسل الحشاشين، وبشكر المخرج العظيم بيتر ميمي، شكرًا شركة سينرجي تامر مرسي، شكراً جدًا للشركة المتحدة".
وكان آخر أعمال محمد رجب، مسلسل مشوار الونش الذى تم عرضه العام الماضى، والعمل مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وشارك فى بطولته محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين،
أما المؤلف فكتب مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين وإخراج إسماعيل فاروق.
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