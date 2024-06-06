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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم احتفلوا بتخرج أبنائهم من المدرسة أبرزهم أحمد السعدنى وهنا شيحا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد مواقع التواصل الاجتماعية لبعض النجوم هذه الأيام احتفالهم بتخرج أبنائهم من المرحلة الدراسية التي تسبق مرحلة الجامعة وهم النجم أحمد السعدنى الذى خرج من حالة الحزن التي كانت قد سيطرة علية في الفترة الأخيرة بعد وفاة والده النجم الكبير صلاح السعدنى حيث احتفل بتخرج نجله عبد الله السعدنى من المدرسة، ونشر صور تجمعه به عبر حسابه على "إنستجرام": معلقا عليها: "رجلى"، كما نشرت ميريت السعدنى شقيقة أحمد السعدنى صورة لعبد الله من التخرج، معلقة عليها: "مبرووك حبيبى ربنا يسعدك دايماً ويفرحنا بيك…عقبال التخرج من الجامعة يارب".
احمد السعدنى ونجله عبد الله
هنا شيحة ونجلها
عليا وابنتها
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